В Свердловской области обнаружили тела известного психиатра и его сына-инвалида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Березовском Свердловской области нашли мертвыми известного психиатра Николая Макроцкого и его сына-инвалида.

«Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии 112 в дежурную часть полиции Березовского от старшего сына главы семьи», - рассказал официальный представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов не нашли следов применения холодного и огнестрельного оружия. В СУ СК по Свердловской области добавили, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации источника URAL.KP.RU в правоохранительных органах, тела Николая Макроцкого и его сына были обнаружены 19 сентября 2023 года. В настоящее время в качестве главной версии рассматривается, что психиатр убил сына и покончил с собой.

Сайт KP.RU ранее писал об обнаружении мертвыми мужчины и женщины в квартире в Асбесте. Тела молодых супругов нашли на кухне, в квартире находились их дочки возрасте одного года, а также четырех и пяти лет. Общий порядок в помещении нарушен не был. Трупы направили на экспертизу для того, чтобы установить причину смерти.