Взрывы зафиксированы на энергетических объектах Ровненской области Украины Фото: Александр КОЦ

В Ровненской области Украины прогремела череда взрывов. Российские войска нанесли ряд точечных ударов по энергетическим объектам региона, обесточив его часть, о чём сообщил глава местной администрации Виталий Коваль в своих социальных сетях.

«Есть попадание в энергетическую инфраструктуру в областном центре. Часть Ровненского района без электроэнергии», - заявил Коваль.

Так, без света осталась часть самого областного центра, города Ровно. Незадолго до начала обстрела в регионе включили воздушную тревогу.

Напомним, что российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Это стало реакцией России на первый теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту 8 октября.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские СМИ заявили о взрывах в ряде других городов страны, в том числе в Харькове и Хмельницком.