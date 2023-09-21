В Харькове, Ивано-Франковске и других городах Украины звучат взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде регионов. Фото: REUTERS

В ряде городов Украины прозвучали взрывы в ночь на 21 сентября и рано утром. Об этом сообщают украинские СМИ.

Издания «Зеркало недели» и «Общественное» сообщает о взрывах в Харькове, Ивано-Франковске, Ровно, Хмельницком. Также сообщается, что взрывы были слышны в Львовской и Киевской областях.

Позднее «Зеркало недели» сообщило об отбое воздушной тревоги на всей территории Украины.

Также несколько взрывов прозвучали в Киеве в ночь на 21 сентября. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По словам киевского мэра, в столице Украины сработали системы ПВО, а в ряде микрорайонов после взрывов прекратилась подача электроэнергии и воды.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 сентября в Киеве звучат сирены воздушной тревоги. Воздушная тревога была объявлена также в ряде украинских регионов.

Тем временем российские ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Крымом в ночь на 21 сентября.

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