Глава Черкасской ОВА заявил о повреждении социального объекта обломками ракеты Фото: REUTERS

В украинском городе Черкассы обломки ракеты повредили объект социальной инфраструктуры, заявил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

«В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Табурца, в результате инцидента пострадали пять человек, еще как минимум один находится под завалами.

Напомним, утром 21 сентября в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. В городе и ряде областей второй раз за день была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе на юго-востоке столицы возник пожар. Кроме того, повреждения получил инфраструктурный объект. Несколько взрывов прогремели также в Днепропетровской области.