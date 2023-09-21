Алиев извинился перед Путиным за гибель российских миротворцев в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным извинился за гибель миротворцев РФ в Нагорном Карабахе при обстреле их автомобиля.

«Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание», – сообщается в Telegram-канале Кремля.

Как заявил азербайджанский лидер, Баку готов оказать материальную помощь семьям погибших военных. Кроме того, политики отметили важность реализации договоренностей о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и обсудили первоочередные шаги по стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе. В этой связи глава российского государства подчеркнул важность обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские миротворцы погибли во время обстрела их автомобиля в Нагорном Карабахе, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста. Инцидент произошел в районе населенного пункта Джанятаг.

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