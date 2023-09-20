Машина с российскими миротворцами попала под обстрел в Карабахе, военные погибли

Российские миротворцы погибли во время обстрела их автомобиля в Нагорном Карабахе Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Российские миротворцы погибли во время обстрела их автомобиля в Нагорном Карабахе, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста, заявило Министерство обороны РФ.

"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела российские военнослужащие погибли", - сказано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время на месте инцидента работают российские и азербайджанские следователи, добавили в министерстве.

Напомним, в среду, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о том, что боевые действия в регионе будут полностью прекращены. МИД Армении поддержал прекращение огня в Нагорном Карабахе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы работали со всеми сторонами конфликта в Нагорном Карабахе, делая все для защиты мирного населения.

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