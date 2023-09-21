Роспотребнадзор не видит причин для введения жестких ограничений из-за COVID-19

Роспотребнадзор не видит оснований для введения жестких ограничений из-за COVID-19 Фото: REUTERS

В настоящее время оснований для введения в России жестких ограничений в связи с распространением коронавируса нет, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Нет никаких предпосылок для введения каких-либо жестких ограничительных мероприятий, и они не предвидятся, учитывая ту ситуацию, что мы с вами уже не наивны в отношении коронавирусной инфекции», – сказал он в ходе пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, Роспотребнадзора заявлял ранее, что новый вариант коронавируса «Пирола» более заразен, чем штамм «Омикрон», поскольку имеет ряд дополнительных мутаций. В России существуют тесты для выявления «Пиролы», а также препараты для его эффективного лечения, при этом результаты лабораторных исследований нового штамма в Китае и Швеции показывают, что в данный момент рисков повторения ситуации с «Омикроном» нет, отметили в надзорном ведомстве.