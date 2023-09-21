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НовостиПолитика21 сентября 2023 10:19

Патрушев заявил, что западные страны ведут против России гибридную войну

Одним из ее инструментов стал конфликт на Украине
Екатерина КОСОБОКОВА
Патрушев заявил, что западные страны ведут против России гибридную войну

Патрушев заявил, что западные страны ведут против России гибридную войну

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада ведут против РФ гибридную войну, ее цель – разрушение России. Такого мнения придерживается секретарь совета безопасности страны Николай Патрушев.

«В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность», - заявил Патрушев.

Он отметил, что одним из инструментов такой войны стал конфликт на Украине. С помощью него Запад, по словам Патрушева, надеется экономически истощить Россию и снизить ее влияние в мире.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что все это сопровождается «массированным информационным воздействием» со стороны западных спецслужб, направленным на дискредитацию России и ее руководства. Это, в свою очередь, по словам Патрушева, негативно отражается на общественно-политической ситуации в ряде субъектов РФ.

О том, что против России идет гибридная война, ранее говорил и президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что долгое время у границ страны внешними силами реализовался проект создания из Украины «АнтиРоссии», которую восемь лет накачивали оружием. Однако, по мнению главы государства, Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению.