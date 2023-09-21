Патрушев заявил, что западные страны ведут против России гибридную войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада ведут против РФ гибридную войну, ее цель – разрушение России. Такого мнения придерживается секретарь совета безопасности страны Николай Патрушев.

«В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность», - заявил Патрушев.

Он отметил, что одним из инструментов такой войны стал конфликт на Украине. С помощью него Запад, по словам Патрушева, надеется экономически истощить Россию и снизить ее влияние в мире.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что все это сопровождается «массированным информационным воздействием» со стороны западных спецслужб, направленным на дискредитацию России и ее руководства. Это, в свою очередь, по словам Патрушева, негативно отражается на общественно-политической ситуации в ряде субъектов РФ.

О том, что против России идет гибридная война, ранее говорил и президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что долгое время у границ страны внешними силами реализовался проект создания из Украины «АнтиРоссии», которую восемь лет накачивали оружием. Однако, по мнению главы государства, Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению.