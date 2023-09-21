Глава СПЧ Фадеев призвал регулировать каналы в мессенджерах по примеру СМИ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что России необходимо создавать собственные аналоги популярных зарубежных мессенджеров, и внедрить их регулирование по тому же примеру, по которому регулируются СМИ.

«Нужно создавать свои мессенджеры, это единственный верный путь, чтобы не возникало вопросов, насколько те или иные зарубежные мессенджеры контролируются западными спецслужбами и стоит ли ограничивать к ним доступ. Каналы в мессенджерах берут информацию из СМИ, без нее они просто перестанут существовать», - заявил Фадеев.

Он уверен, что мессенджеры хоть и куда более оперативные - они не сумеют вытеснить полноценные СМИ. Однако их влияние нельзя недооценивать. Регулирование необходимо внедрять, хотя и ограничивать деятельность авторов таких каналов Фадеев считает неправильным.

Ранее KP.RU сообщил, что WhatsApp могут заблокировать в России после введения в нём каналов.