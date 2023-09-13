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НовостиОбщество13 сентября 2023 17:29

Мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России после введения каналов

Блокировка произойдет, если новая функция соцсети будет использоваться для распространения недостоверной информации
Сергей ЧИКОВ
Мессенджер WhatsApp могут заблокировать на территории России

Мессенджер WhatsApp могут заблокировать на территории России

Фото: EAST NEWS

Замглавы комитета Государственной думы РФ по информационной политике Антон Горелкин заявил, что популярный мессенджер WhatsApp могут заблокировать на территории России.

Ранее в последней версии соцсети появилась функция каналов, которая станет общедоступной в ближайшие месяцы. Горелкин отметил, что официальная позиция по работе WhatsApp на территории РФ может быть пересмотрена, если одной из функций мессенджера станет массовое распространение недостоверной информации.

Напомним, мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, запрещенной в России и внесенной в перечень экстремистских организаций. Другие продукты Meta* давно заблокированы на территории РФ, но WhatsApp до сих пор был доступен местным пользователям.

*Компания Meta официально признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.