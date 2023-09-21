Азербайджан отстранил командира, чьи солдаты виновны в смерти миротворцев РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командир азербайджанского отряда, солдаты которого обстреляли автомобиль с российскими миротворцами, был отстранён от службы после этого трагического инцидента. Об этом заявил источник в военном ведомстве Азербайджана.

«Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей», - сообщил источник.

Также известно, что часть подозреваемых в обстреле, и последующей гибели миротворцев, задержана. Начато расследование.

Напомним, 20 сентября, в населённом пункте Джанятаг в Нагорном Карабахе под обстрел войск Азербайджана попал автомобиль с российскими миротворцами. Находившиеся в автомобиле люди погибли. Когда это вскрылось - на связь с президентом Владимиром Путиным вышел президент Азербайджана Ильхам Алиев, который извинился, выразил соболезнования, и пообещал провести всестороннее, детальное расследование, наказав всех виновных.

Ранее KP.RU сообщил о задержании виновных в гибели российских миротворцев военных армии Азербайджана.