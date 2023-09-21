Задержаны подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Первые подозреваемые в гибели военных российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе задержаны.

Как пишет mk.ru, о задержании подозреваемых сообщил «заслуживающий доверие» источник в министерстве обороны России. По его словам, командир корпуса Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, отстранен от своих обязанностей.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские миротворцы погибли во время обстрела их автомобиля в Нагорном Карабахе, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста. Инцидент произошел в районе населенного пункта Джанятаг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным извинился за гибель миротворцев РФ в Нагорном Карабахе. Как заявил азербайджанский лидер, Баку готов оказать материальную помощь семьям погибших военных.