Пасечник: ВС России пресекли 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР за неделю

Пасечник: ВС России за неделю пресекли 15 попыток ВСУ прорвать оборону в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что за прошедшую неделю украинские войска 15 раз безуспешно пытались прорвать линию обороны российских войск в ЛНР.

“На прошедшей неделе своими слаженными действиями военные подразделения нашей армии подавили 15 попыток прорыва линии боевого соприкосновения со стороны противника”, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что подразделения противовоздушной обороны РФ сбили более 30 украинских беспилотников, а слаженная работа артиллеристов и служб БЛА и РЭБ полностью лишила противника возможности наступательных действий.

По данным Пасечника, за этот период украинские войска потеряли 15 артиллерийских и минометных орудий, в том числе две самоходные установки “Краб” производства Польши, а также одну американскую гаубицу M-777. Также противник потерял 14 автомобилей и несколько складов боеприпасов и узлов связи.

Напомним, к началу сентября украинские войска в ходе широкомасштабного наступления не добились успехов ни на одном из направлений, однако потеряли более 70 тысяч военнослужащих и около 18 тысяч бронемашин различного типа.