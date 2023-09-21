Своя часовня и набережная: появились фото роскошного особняка Филиппа Киркорова

Опубликованы фото особняка Филиппа Киркорова в Подмосковье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роскошный особняк певца Филиппа Киркорова в закрытом коттеджном поселке на Мякининском полуострове стал одной из съемочных площадок фильма «Ёлки-10». Артист согласился сыграть в небольшом эпизоде новогодней комедии при одном условии, что он будет отснят у него дома. Фотокорреспонденту KP.RU Владимиру Веленгурину удалось побывать на съемках фильма и сделать фото владений поп-короля.

Роскошный особняк в бухте Москвы-реки на площади в один гектар Киркоров построил, когда у него появились наследники - Алла-Виктория и Мартин. По оценке риелторов, дом обошелся артисту более чем в 12 млн долларов.

Роскошный особняк певца Филиппа Киркорова в закрытом коттеджном поселке на Мякининском полуострове стал одной из съемочных площадок фильма «Ёлки-10». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории усадьбы есть отдельный домик для помощников по хозяйству, фонтан, пруд, зона для приготовления барбекю, откуда открывается шикарный вид на Живописную бухту и Липовую рощу, а также своя набережная и даже храм.

Артист согласился сыграть в небольшом эпизоде новогодней комедии при одном условии, что он будет отснят у него дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Это я сам строил часовенку небольшую. Художники из Софрина, очень талантливые иконописцы, расписывали храм. Там, кстати, есть иконы из Афона», - рассказал певец.

По оценке риелторов, дом обошелся артисту более чем в 12 млн долларов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В особняке есть также отдельная кухня для личного повара артиста Юрия Баранова. После недавней пластики у хирурга Тимура Хайдарова Киркоров следит за фигурой, но иногда балует себя чебуреками с сыром и пиццами. Поэтому поддерживать форму ему помогают бассейн и спортивный зал со спа-зоной, обустроенные в особняке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Я теперь даже спортом начал заниматься, поэтому и кубики на прессе четко проявились. Для меня, конечно, подвиг, что я в зал пошел, поскольку я и спорт в принципе несовместимые понятия. Зато я сейчас, в 56, совсем по-другому себя чувствую. Я для себя решил, что после 50 у меня годы пойдут назад. Так что мне сейчас 44, ни годом больше», - признался Киркоров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сайт KP.RU писал, как Киркоров разоткровенничался на вечеринке певицы Милы Романиди. Артист вспомнил, как в 90-х записал с Романиди несколько дуэтов, и рассказал, что его мама хотела видеть Романиди в качестве своей невестки.