Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 сентября 2023 12:33

Песков: Прямая линия Путина с россиянами ожидается до конца 2023 года

Точная дата пока не определена
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Прямая линия президента России Владимира Путина с гражданами страны состоится до конца этого года, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, пока точная дата прямой линии не определена.

«Ожидаем, что до конца года некий формат будет», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам, отвечая на вопрос о дате прямой линии.

Напомним, Песков заявлял, что прямая линия с российским президентом в 2023 году обязательно состоится. Как отмечал представитель Кремля, такой формат общения Путина с людьми по-прежнему востребованный, поэтому находится на повестке дня.

Первая прямая линия с президентом состоялась в декабре 2001 года. Тогда Путин за 2 часа 20 минут успел ответить на 47 вопросов граждан. Последняя прямая линия с главой государства прошла 30 июня 2021 года.