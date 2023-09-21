Экс-разведчик Риттер: Польша и другие союзники отворачиваются от Украины

Экс-разведчик Риттер: Польша и другие союзники отворачиваются от Зеленского Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западные союзники Украины из-за провала украинских войск в наступлении начали отворачиваться от нее.

“Зеленский больше никому не интересен. Польша отворачивается. Она называет Украину утопающим. <…> Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте”, — сказал разведчик в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер добавил, что Запад осознал свою неспособность победить на Украине, а также признал опасность продолжения боевых действий, которые могут привести к “катастрофическим последствиям”.

По словам разведчика, союзники Зеленского в данный момент лишь имитируют поддержку, отправляя на Украину устаревшее оружие, не способное изменить ход конфликта.

“Все понимают, что Украина превратилась в несостоявшееся государство”, — резюмировал Риттер.

Напомним, ранее американский журналист Сеймур Херш отмечал, что разведка США уже признает победу России в конфликте, поскольку украинские войска уже сдались и не верят в свою способность прорвать оборону ВС РФ.