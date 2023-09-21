Херш: разведка США сомневается, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону Фото: REUTERS

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что разведка США считает невозможным прорыв линии обороны российских войск из-за деморализованности ВСУ.

"В американской разведке есть существенные элементы, опирающиеся на отчеты с мест и данные технической разведки, которые считают, что деморализованная украинская армия сдалась в вопросе прорыва заминированных трехэтпаных линий российской обороны", - написал журналист в статье для Substack.

По мнению Херша, ЦРУ считает, что Россия уже победила в конфликте на Украине, однако Белый дом и американские СМИ продолжают скрывать это от общественности.

Напомним, ранее бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано также сообщал, что американская разведка знает о провале летнего наступления ВСУ, однако, по указу верхушки ЦРУ, просто не доводит до Белого дома реальное положение дел в зоне конфликта.

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что еще до начала летнего наступления ВСУ он предупреждал о неизбежном провале подобной операции, который недавно, по его мнению, признал сам президент Украины Владимир Зеленский.

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