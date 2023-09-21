Newsweek: американские танки Abrams увязнут в грязи на Украине

Newsweek: американские танки Abrams увязнут в грязи в Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон заявила, что американские танки Abrams, передачу которых на Украине назвали победой, будут бесполезны на поле боя во время предстоящей распутицы.

“Использовать эти танки в Запорожье с приходом дождей было бы абсолютно нелогично из-за того, что они могут застрять в грязи. Машина поддержки тоже может увязнуть, и это обернется катастрофой”, — отметила эксперт в интервью Newsweek.

Мирон добавила, что еще одной сложностью для украинских войск станет возможный “логистический кошмар” на передовой из-за сложности использования сразу трех совершенно разных типов западных танков (Abrams, Leopard и Challenger).

“С военной точки зрения, думаю, здесь будет больше проблем, чем преимуществ”, — резюмировала она.

Напомним, в самом начале летнего широкомасштабного наступления ВСУ издание Wall Street Journal сообщило, что украинские военнослужащие массово жалуются на технику НАТО, которая не очень подходит для боев в украинском климате.