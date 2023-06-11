WSJ: бойцы ВСУ пожаловались на технику НАТО и плохую подготовку офицеров

Солдаты ВСУ рассказали, что западная техника плохо подходит для наступательных действий в условиях климата Украины Фото: Минобороны РФ

Издание Wall Street Journal сообщило, что бойцы украинской армии после начала контрнаступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО.

"Они просто ждали нас... Повсюду были подготовленные позиции. Это была "стена из стали"", — посетовал один из бойцов ВСУ.

Также некоторые солдаты рассказали изданию, что техника от западных партнеров не очень хорошо подходит для боевых действий на Украине из-за климата, и гораздо лучше подходит для пустынь и городской местности. По их словам, это значительно затрудняет продвижение наступающих войск.

Напомним, 6 мая Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с 4 мая активно пытается начать обещанное контрнаступление и за три дня потеряла во время этих попыток до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Позже Шойгу сообщил, что ночью 8 июня на Запорожском направлении ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорвать оборону российской армии силами механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц военной техники.

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис предупреждал, что украинская армия даже теоретически не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций, несмотря на смелые заявления президента Владимира Зеленского.