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НовостиПолитика11 июня 2023 13:12

WSJ: бойцы ВСУ пожаловались на технику НАТО и плохую подготовку офицеров

По их словам, техника западных партнеров не подходит под климат Украины, что значительно затрудняет продвижение ударных групп
Сергей ЧИКОВ
Солдаты ВСУ рассказали, что западная техника плохо подходит для наступательных действий в условиях климата Украины

Солдаты ВСУ рассказали, что западная техника плохо подходит для наступательных действий в условиях климата Украины

Фото: Минобороны РФ

Издание Wall Street Journal сообщило, что бойцы украинской армии после начала контрнаступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО.

"Они просто ждали нас... Повсюду были подготовленные позиции. Это была "стена из стали"", — посетовал один из бойцов ВСУ.

Также некоторые солдаты рассказали изданию, что техника от западных партнеров не очень хорошо подходит для боевых действий на Украине из-за климата, и гораздо лучше подходит для пустынь и городской местности. По их словам, это значительно затрудняет продвижение наступающих войск.

Напомним, 6 мая Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с 4 мая активно пытается начать обещанное контрнаступление и за три дня потеряла во время этих попыток до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Позже Шойгу сообщил, что ночью 8 июня на Запорожском направлении ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорвать оборону российской армии силами механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц военной техники.

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис предупреждал, что украинская армия даже теоретически не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций, несмотря на смелые заявления президента Владимира Зеленского.