29 законодателей США выступили против выделения $24 млрд на помощь Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа американских законодателей выступила против выделения дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму в 24 миллиарда долларов без детального отчета украинской стороны о том, как были потрачены ранее предоставленные средства, а также без уточнения целей Вашингтона.

“Американцы заслуживают знать, на что были направлены их средства. Как идет контрнаступление? Стали ли украинцы сколько-нибудь ближе к победе, чем были шесть месяцев назад”, — опубликовал фрагмент письма сенатор Джеймс Вэнс.

Также он уточнил, что письмо подписали 23 представителя конгресса США и 6 сенаторов. В письме законодатели призвали администрацию президента Джо Байдена четко обозначить критерии того, что можно будет считать окончательной победой Украины и каков план президента по выходу из конфликта.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти не согласовал запрошенный президентом Украины Владимиром Зеленским пакет военной помощи на сумму 24 миллиарда долларов.

При этом Маккарти заранее предупредил Зеленского, что согласует новый пакет лишь после детального отчета Киева о том, как были потрачены ранее выделенные деньги.