Маккарти не пообещал Зеленскому согласование нового пакета помощи

Punchbowl: Маккарти не стал обещать Зеленскому согласование нового пакета помощи Фото: REUTERS

Издание Punchbowl заявило, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти не согласовал запрошенный президентом Украины Владимиром Зеленским пакет военной помощи на сумму 24 миллиарда долларов.

По данным портала, Маккарти во время личной встречи с Зеленским ответил на многие вопросы о конфликте, однако "не дал никаких обязательств о пакете помощи, который запрашивает администрация".

Напомним, ранее Белый дом запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда на военную поддержку Украины, однако Маккарти предупредил, что потребует у Зеленского отчетности за уже предоставленную помощь и не гарантирует дополнительные средства.

Тем временем газета The New York Times сообщила, что в рядах законодателей США усиливается раскол между сторонниками и противниками поддержки Украины, из-за чего президенту Зеленскому даже отказали в выступлении перед конгрессом, сославшись на отсутствие времени.