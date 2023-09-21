Путин: рекордно низкая безработица является индикатором эффективности политики

Путин: рекордно низкая безработица является индикатором эффективности экономической политики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рекордно низкая безработица в России является индикатором высокой эффективности экономической политики государства.

"Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения." - сказал глава государства на расширенном заседании президиума Госсовета РФ 21 сентября.

Президент добавил, что число молодых людей в стране будет расти и к 2030 году в России молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет будет уже более 8 миллионов, а в 2035 году их число достигнет 9,7 миллиона, поэтому правительству уже сейчас необходимо создавать условия для их успешного карьерного старта.