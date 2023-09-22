Полиция Армении задержала оппозиционного лидера Андраника Теваняна Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Армении задержали одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявили его сторонники в социальных сетях.

Оппозиционер был задержан в центре Еревана при попытке вместе со своими единомышленниками перекрыть улицу утром в пятницу, 22 сентября.

На фоне событий в Нагорном Карабахе Андраник Теванян участвовал в уличных акциях, призывая премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку.

Андраник Теванян в период с 2021 по 2023 год был депутатом национального собрания от оппозиционного блока «Альянс «Армения». В августе текущего года сложил мандат для избрания в городской совет Еревана.

Напомним, массовые акции протеста стали реакцией жителей Армении на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Участники скандировали лозунги с требованием оставки премьера страны, который, тем временем, заявил, что не собирается покидать свой пост.