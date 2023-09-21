Hraparak: премьер Армении Пашинян сообщил партии, что не собирается в отставку

Пашинян заверил соратников, что не собирается в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями партии "Гражданский договор" заявил, что не собирается подавать в отставку. Об этом сообщает газета Hraparak со ссылкой на свои источники.

Пашинян во время массовых протестов в Ереване собрал узкий круг представителей партии. "Он косвенно дал понять своей команде, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой", — пишет издание.

Напомним, 19 сентября власти Баку инициировали проведение "антитеррористических мероприятий" локального характера в Нагорном Карабахе. Спустя сутки Минобороны России сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий в регионе при посредничестве миротворцев РФ. МИД Армении выразил поддержку прекращению огня в Карабахе.

Ранее KP.RU сообщил, что 21 сентября делегация армян Нагорного Карабаха прибыла в Евлах для переговоров с представителями Азербайджана.