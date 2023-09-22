Экс-разведчик США Риттер: Украина никогда не сможет победить РФ на поле боя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер хвалебно отозвался о российской армии, заявив что у украинских военных, даже с такой значительной помощью Запада, нет шансов победить Россию на поле боя. Об этом он заявил в эфире телешоу The Jimmy Dore Show.

«Российская армия находится под руководством лучших офицеров в мире. Генерал-полковник Романчук превосходит любого американского генерала. Остальные русские генералы тоже. Они хорошо подготовлены, у армии великолепное оружие, отличное руководство и мотивация. У украинцев нет шансов победить Россию на поле боя», - считает военный.

Наиболее отчётливо это проявляется прямо сейчас, когда Украина пытается осуществить своё наступление, но не сумела даже прорвать первую из нескольких линий обороны ВС РФ. ВСУ уже потеряли десятки тысяч солдат, огромное количество военной техники, у них снова заканчиваются снаряды, а ведь впереди ещё вторая, третья и четвёртая линии обороны России, а они даже первую не прошли, напоминает Риттер.

Ранее KP.RU сообщил, как Риттер прокомментировал накаляющуюся вражду между Украиной и Польшей.