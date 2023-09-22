Путин и Бердымухамедов подтвердили настрой развивать отношения РФ и Туркмении Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В ходе общения лидеры двух государств подтвердили настрой на развитие отношений РФ и Туркмении.

«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углубленного стратегического партнерства», - сказано в сообщении Кремля.

Путин и Бердымухамедов летом 2023 года провели переговоры и подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между странами. Основные ее пункты подразумевают готовность развивать экономическое сотрудничество с использованием потенциала ЕАЭС. Кроме того, в документе зафиксированы намерения двух стран углублять сотрудничество в энергетике, в том числе в разработке нефтегазовых месторождений и по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность, что его визит в РФ послужит важным моментом в укреплении корейско-российских дружеских отношений. Северокорейский лидер отметил, что текущие отношения между двумя государствами переквалифицируются в «нерушимые отношения стратегического сотрудничества».