Ким Чен Ын уверен в нерушимости стратегического партнерства России и КНДР

Северная Корея видит в России надежного стратегического партнера Фото: REUTERS

Глава КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность, что его визит в РФ послужит важным моментом в укреплении корейско-российских дружеских отношений.

Северокорейский лидер также уверен, что текущие отношения между двумя государствами переквалифицируются в "нерушимые отношения стратегического сотрудничества".

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию на фирменном зеленом бронепоезде 12 сентября, а рано утром в среду встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" в Амурской области.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в закрытом режиме продлились около четырех часов и сопровождались обзорной экскурсией по космодрому, где глава КНДР оставил написанное от руки послание, а также торжественным обедом, на котором главы государств обменялись тостами.

Сайт KP.RU рассказал, о чем лидеры России и КНДР на самом деле говорили на встрече на космодроме "Восточный".