По штабу Черноморского флота России в Севастополе нанесли ракетный удар

Глава Севастополя призвал жителей города не подходить к обломкам ракет, сохранять спокойствие и не выкладывать в публичный доступ фотографии и видео. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, сообщили глава города Михаил Развозжаев.

«По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава Севастополя призвал жителей города не подходить к обломкам ракет, сохранять спокойствие и не выкладывать в публичный доступ фотографии и видео.

Напомним, утром в пятницу, 22 сентября, российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата и управляемую ракету у западного побережья Крыма.

В среду, 20 сентября, системы ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на Севастополь.