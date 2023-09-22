Военнослужащий погиб при ударе ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе погиб один военнослужащий Фото: Иван МАКЕЕВ

Военнослужащий погиб в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе, сообщает Министерство обороны РФ.

«В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации, один военнослужащий погиб", - говорится в Telegram-канале министерства.

Как отметили в Минобороны, во время отражения атаки ВСУ средствами противовоздушной обороны были сбиты пять ракет.

Обновление на 15:08 мск: Минобороны впоследствии уточнило, что военнослужащий пропал без вести.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 22 сентября, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России.

Напомним, утром 22 сентября, российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата и управляемую ракету у западного побережья Крыма.

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