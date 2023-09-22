Погибшему под Угледаром уроженцу Бурятии присвоено звание Героя России Фото: Руслан РАХМАНГУЛОВ

Участник спецоперации из Бурятии Жаргал Гомбоев, погибший под Угледаром, был посмертно удостоен звания Героя России. Об этом рассказал в своих соцсетях глава республики Алексей Цыденов, назвавший Гомбоева одним из лучших командиров 37-ой бригады ВС РФ.

«Позывной "Тайга". Один из лучших командиров 37-й бригады. Участник СВО с первых дней. Храбрый, умелый, решительный воин. Обладал огромным авторитетом среди личного состава. На Киевском направлении офицер принял участие в 30 разведывательных операциях. В составе своего взвода уничтожил семь блокпостов, 18 пикапов», - сообщил глава Бурятии.

Впрочем, Гомбоев участвовал в боях не только на Киевском направлении. На Изюмском направлении он вместе со своим взводом уничтожил три опорных пункта ВСУ и помог скорректировать огонь ещё по трём стратегическим точкам. На Херсонском направлении Гомбоев уничтожил украинский танк и помог артиллеристам подорвать ещё два других танка.

Погибшему под Угледаром уроженцу Бурятии присвоено звание Героя России, фото: телеграм-канал Алексея Цыденова

Погиб бурятский герой в районе Угледара, в феврале 2023 года. Бронегруппа под его командованием продавила два опорных пункта ВСУ, однако сам Гомбоев погиб во время миномётного обстрела со стороны украинских неонацистов.

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