Минобороны: один военный пропал без вести после атаки ВСУ на Севастополь

Один военный пропал без вести в Севастополе после атаки ракет Вооруженных сил Украины Фото: Иван МАКЕЕВ

Один военный пропал без вести в Севастополе после атаки ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Такое заявление в пятницу, 22 сентября, сделал в Минобороны РФ.

«Один военнослужащий пропал без вести», — уточнили в российском военном ведомстве.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Как уточнил тогда глава региона, осколок упал около театра Луначарского.

Министерство обороны РФ заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет украинской армии при отражении атаки на Севастополь.