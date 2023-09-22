Зеленский: Киев намерен получить компенсацию за зерновые ограничения стран ЕС Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский снова по-хамски обратился к европейским партнёрам, которые совсем недавно ещё были его «лучшими друзьями», заявив что Киев собирается во что бы то ни стало получить компенсации за ограничения, введённые странами Евросоюза на ввоз украинского зерна.

«Мы все договорились, что есть дата, когда сроки ограничений закончатся. И эта дата - 15 сентября. Это последняя дата блокады. Была такая договоренность. И все поняли, что, если после этой даты будет блокировка, Украина выбирает юридический процесс. Это ни для кого не новость. Не надо из этого делать какой-то политический концерт», - заявил Зеленский.

Он добавил, что судебные разбирательства нужны, якобы, чтобы украинцы и украинские фермеры получили «сугубо экономические компенсации». Согласно подсчётам, озвученным Зеленским, несколько месяцев остановки поставок украинского зерна нанесли бюджету Киева ущерб в «сотни миллионов долларов».

Напомним, что многие европейские страны решили отгородиться от сельхозпродукции Киева, потому что дешёвое и низкокачественное зерно ломало их внутреннюю экономику, и уничтожало собственные фермерские хозяйства.

Ранее KP.RU сообщил, что споры из-за зерна могут полностью рассорить «лучших друзей» - Украину и Польшу.