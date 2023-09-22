Проект бюджета России на 2024-2026 годы сверстан с дефицитом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект нового бюджета России на 2024-2026 годы сверстан с дефицитом, следует из документа.

Доходы бюджета страны должны составить 35 триллионов рублей в 2024 году, 33,5 триллиона рублей в 2025 году и 34,1 триллиона – в 2026. Что касается расходов, то они прогнозируются в размере 36,6 триллиона рублей в 2024 году, 34,4 триллиона рублей – в 2025 и 35,6 триллиона в 2026 году.

Тем самым дефицит бюджета России составит 1,6 триллиона рублей в 2024 году, 900 миллиардов в 2025 году и 1,5 триллиона – в 2026.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин сообщал, что правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящие три года. По его словам, текущая экономическая ситуация в стране в целом устойчивая и сбалансированная, а этап восстановления российской экономики завершен. Глава государства поручил гарантировать исполнение социальных обязательств в федеральном бюджете на следующие три года, а также принять меры по укреплению рубля.