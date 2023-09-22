Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от Киева Фото: REUTERS

Сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от украинских властей, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это зависит от того, когда страна будет готова к вступлению. Существует целый набор критериев, которым необходимо соответствовать, чтобы присоединиться к единому рынку и к Евросоюзу», – сказала глава ЕК в интервью газете The Washington Post.

Говоря о своих планах баллотироваться на пост председателя Еврокомиссии, фон дер Ляйен сообщила, что примет решение до конца этого года. Кроме того, она назвала слухами сообщения о том, что президент США Джо Байден хотел, чтобы она стала генсеком НАТО.

Напомним, ранее стало известно, что в Еврокомиссии намерены рекомендовать начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в Евросоюз в октябре 2023 года. Для промежуточных шагов страны к членству в ЕС Еврокомиссия может настаивать на прогрессе в решении проблем некоторых приоритетных областей, среди которых борьба с коррупцией.

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