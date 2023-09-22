«Стыдно бывает перед Валерией»: Иосиф Пригожин признался, как его тяготят шутки над ним

Иосиф Пригожин рассказал, что из-за шуток над ним ему бывает стыдно перед Валерией Фото: Борис КУДРЯВОВ

Иосиф Пригожин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как изменилась его жизнь в последние полгода в связи с повышенным вниманием к его персоне. Продюсер признался, что иногда ему бывает стыдно перед супругой Валерией из-за повышенного внимания и шуток над ним.

По словам Иосифа Пригожина, он «превратился в мема», с которым все пытаются сфотографироваться по всему миру.

«Мне иногда стыдно бывает даже перед Валерией, потому что Валерию просят меня сфотографировать с кем-то. То есть, для меня Валерия номер один, просто звезда, выше и больше нее никого я не вижу и не знаю, и бывает такой неловкий момент», - признался продюсер.

В качестве примера он рассказал, что буквально вчера решил пройтись пешком в магазин и опять ощутил на себе повышенное внимание.

«Мне неудобно отказывать, с другой стороны, я испытываю какую-то неловкость. Ну, я же не артист. Я все равно немножко стесняюсь, так скажу», - пояснил Иосиф Пригожин.

Он добавил, что из-за происходящего ему одновременно и смешно, и грустно.

«Конечно, это здорово, наверное, когда к тебе такое повышенное внимание. Но я не обделен был вниманием, будучи мужем Валерии и работая в этой отрасли музыкальной, но, когда началась такая достаточно мощная охота, начиная с января месяца», - рассказал продюсер.

По его словам, в течение двух лет к нему в офис приезжали разные люди, которые пытались привезти вещи и подарки.

«Сделали какие-то наклейки с моим изображением, я даже видел на Кутузовском, проезжала машина с моим лицом. Я просто в шоке! Какие-то там брелоки. Я не знаю, что это? Троллинг? Что это?» - задался вопросом Иосиф Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал появившиеся в продаже на маркетплейсах товары с изображением его лица в юмористическом ключе. Он высказал недовольство по поводу того, что товары реализуются без его разрешения.