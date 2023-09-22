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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 15:07

Средства ПВО сбили беспилотник в Курской области

При падении обломков в деревне Шагарово повреждены крыша частного дома и автомобиль
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Средства ПВО сбили беспилотник в Курской области

Средства ПВО сбили беспилотник в Курской области

Фото: REUTERS

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Курской области. Его обломки упали в деревне Шагарово, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша одного частного дома и автомобиль», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт пообещал оказать собственнику жилья помощь в восстановлении.

Как писал сайт KP.RU, ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Белгородской области, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Напомним, 22 сентября, российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника и управляемую ракету у западного побережья Крыма.