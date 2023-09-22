93-летнюю Александру Пахмутову после смерти любимого поддерживают близкие Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известный российский поэт-песенник и супруг Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер 16 сентября на 95-м году жизни. Церемония прощания с ним прошла в зале Чайковского, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище 20 сентября.

Несмотря на солидный возраст уход из жизни мужа стал ударом для Александры Пахмутовой. Близкий друг семьи, артист Лев Лещенко сообщил, что Александра Николаевна чувствует себя неплохо и стойко держится

"Она всем позвонила, поблагодарила, что были рядом с ней в такой трудный день. Александра Николаевна – большая молодец. Хотя, конечно, ей тяжело – это была удивительная пара", - отметил Лещенко в разговоре с KP.RU.

Младший брат Николая Добронравова Дмитрий также подтвердил, что Александра Пахмутова не позволяет себе впасть в уныние.

"Аля хорошо держится, она мужественный человек. Ей помогает мой сын. Мы видимся почти каждый день. 24 сентября будет 9 дней, как не стала Коли. Обязательно встретимся – помянем его", - заявил Дмитрий Николаевич.

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