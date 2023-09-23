Секретарь СНБО Украины: У Киева нет плана на случай сокращения помощи от США

Секретарь Совета национальной безопасности республики Алексей Данилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины не обсуждают план действий на случай сокращения поддержки от Соединенных Штатов, сообщил секретарь Совета национальной безопасности республики Алексей Данилов.

«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии о каком-то плане «Б». У нас нет желания участвовать в каких-то отвлеченных дискуссиях», – сказал он в интервью телеканалу PBS.

Данилов высказал опасения, что страны Запада пока не могут достичь общего мнения относительно того, что можно считать победой в конфликте с Россией. Секретарь СНБО заявил в этой связи, что «если у Киева не будет победы, то само существование страны и конфликт будут лишь вопросом времени».

Напомним, накануне стало известно, что Украина может лишиться помощи от Соединенных Штатов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.