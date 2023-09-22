В США предупредили Зеленского о возможном прекращении помощи Киеву Фото: REUTERS

Украина может лишиться помощи от Соединенных Штатов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, и украинский лидер Владимир Зеленский получил об этом представление, заявил журналист Стивен Коллинсон.

«Зеленский внезапно для себя получил представление о том, как возможное возвращение Трампа к власти после выборов 2024 года и его влияние на Палату представителей могут разорвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит существование Украины», – написал он в статье для телеканала CNN.

Как отметил Коллинсон, экс-президент США неоднократно обещал завершить конфликт на Украине, если одержит победу на выборах главы государства. Журналист сообщил, что новые опросы в США выявили скептическое отношение американцев к оказанию помощи Украине. Он посоветовал Зеленскому «развивать новые политические навыки», если он не хочет лишиться поддержки Вашингтона.

В США ранее сообщили, что президент Украины признал, что без постоянной поддержки Запада украинские войска проиграют в текущем конфликте.

Напомним, Дональд Трамп не раз заявлял о своих возможностях прекратить украинский конфликт за сутки, а действующего президента США Джо Байдена назвал недостаточно компетентным, чтобы способствовать прекращению этого кризиса.