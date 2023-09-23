Буданов признал, что американские танки Abrams в бою "долго не протянут"

Глава ГУР Украины Буданов признал, что танки Abrams в бою "долго не протянут" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские танки Abrams, которые Соединенные Штаты скоро передадут Украине, "не протянут долго" в обычном бою, считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Их следует использовать особым образом в очень конкретных, хорошо продуманных операциях, потому что, если их использовать на передовой и в общевойсковом бою, они долго не проживут», – заявил он в интервью The War Zone.

По мнению Буданова, танки Abrams можно применять в операциях прорыва, при этом очень хорошо подготовленных. Как отметил глава ГУР Украины, сейчас боевые действия ведутся, главным образом, силами пехоты, поэтому возможность применения бронетанковой техники практически по всем основным направлениям очень ограничены.

Напомним, президент США Джо Байден во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что первый американский танк Abrams будет передан Киеву на следующей неделе.