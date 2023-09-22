Байден: первый американский танк Abrams поступит на Украину на будущей неделе

Байден пообещал Зеленскому первый Abrams на следующей неделе. Фото: REUTERS

Первый американский танк Abrams будет передан Киеву на следующей неделе. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг 21 сентября в Белом доме. Трансляция переговоров велась на официальном сайте Белого дома, видео доступно здесь.

«На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину», - сказал Байден, добавив, что Соединенные Штаты также расширят поставки Киеву средств противовоздушной обороны. В частности, Украина получит новые батареи системы Hawk.

Также Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине.

Ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США предполагает оказывать Украине фактически непрерывную и неограниченную поддержку.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден ждет от украинского лидера Владимира Зеленского отчета от происходящем на поле боя.

Тем временем старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может лишиться поддержки Соединенных Штатов и впоследствии отправиться в отставку в связи с отсутствием успехов ВСУ на поле боя.

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