Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ под Артемовском Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины потеряли штурмовую группу при попытке штурма в Клещеевке Донецкой народной республики.

На видео из телеграм-канала Минобороны РФ показано, как российские военные осматривают оружие после уничтожения штурмовой группы ВСУ. Сообщается, что в ее составе было более десяти военнослужащих.

«Решили нашу оборону прощупать, штурмануть немного», – говорит на видео командир российского подразделения.

Как писал сайт KP.RU, накануне Вооруженные силы России отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожив и ранив до 200 военнослужащих, а также поразив две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, были поражены артиллерийская система М777, пушка «Гиацинт-Б» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.