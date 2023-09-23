Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 сентября 2023 9:56

Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ под Артемовском

Минобороны РФ показано видео после уничтожения бойцов ВСУ в Клещеевке
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ под Артемовском

Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ под Артемовском

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины потеряли штурмовую группу при попытке штурма в Клещеевке Донецкой народной республики.

На видео из телеграм-канала Минобороны РФ показано, как российские военные осматривают оружие после уничтожения штурмовой группы ВСУ. Сообщается, что в ее составе было более десяти военнослужащих.

«Решили нашу оборону прощупать, штурмануть немного», – говорит на видео командир российского подразделения.

Как писал сайт KP.RU, накануне Вооруженные силы России отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожив и ранив до 200 военнослужащих, а также поразив две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, были поражены артиллерийская система М777, пушка «Гиацинт-Б» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.