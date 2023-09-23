Российские войска отразили за неделю 28 атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России на Донецком направлении отразили в период с 17 по 23 сентября 28 атак украинской армии, заявило Министерство обороны РФ.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, атаки Вооруженных сил Украины были отражены у населенных пунктов Клещеевка, Авдеевка и Марьинка, при этом ВСУ потеряли более 1 455 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, были уничтожены 16 танков и других боевых машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три боевые машины реактивных систем залпового огня.

В министерстве также сообщили, что в указанный период ВС России поразили три склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37 бригады морской пехоты ВСУ на станциях погрузки.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы Украины потеряли штурмовую группу при попытке штурма в Клещеевке. В ее составе было более десяти военнослужащих.