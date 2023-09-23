Российские военные уничтожили танк Leopard с немецким экипажем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские разведчики уничтожили на Запорожском направлении танк Leopard, экипаж которого полностью состоял из военнослужащих Вооруженных сил Германии.

Как сообщил РИА Новости командир разведывательной группы с позывным «Легенда», боевая машина была уничтожена противотанковой управляемой ракетой. По его словам, разведчики планировали взять «языка», однако оказалось, что все члены экипажа были немцами.

«Обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, остальные погибли. Механик, когда нас увидел, начал кричать «нихт шиссен» (не стреляйте). Я хорошо немецкий знаю, в школе отличником был», – рассказал российский военный.

Механик объяснил разведчикам, что все члены экипажа являются военнослужащими Бундесвера, а не наемниками. В то время как ему оказывали медицинскую помощь, немецкий военный успел назвать свою бригаду и выдать место ее дислокации. Как отметил доктор разведгруппы, механик танка получил тяжелое ранение, потеряв много крови. Перед смертью он признался, что сожалеет о своем решении поехать на Украину, сообщил командир разведгруппы.

Как писал сайт KP.RU, накануне Вооруженные силы России уничтожили два танка Leopard на Купянском направлении.