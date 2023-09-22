Российские военные уничтожили два танка Leopard на Купянском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили два танка Leopard немецкого производства на Купянском направлении. Об этом проинформировало министерство обороны РФ в очередной сводке.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что на Купянском направлении был нанесен удар по противнику в районе Артемовки в Луганской Народной Республики, а также в районе Синьковки, Берестового и Ивановки в Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 20-ти украинских военнослужащих, два танка Leopard производства ФРГ и три автомобиля». – сказано в заявлении Минобороны.

Также, по данным ведомства, были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30 и противотанковая пушка «Рапира».

Ранее телеканал TV2 со ссылкой на пояснительную записку министра обороны Дании Трульса Лунда Поульсена сообщил о найденных дефектах у более половины танков Leopard 1A5, которые страна передала Украине.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее рассказал, что в ходе наступления украинские войска потеряли 66 тысяч бойцов и почти 8 тысяч единиц военной техники.