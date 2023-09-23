Французский политик Филиппо возмутился траншем Украине 1,5 млрд евро от ЕС

Французский политик Филиппо раскритиковал ЕС за транш Украине 1,5 млрд евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Еврокомиссию за выделение Украине 1,5 миллиарда евро. По мнению политика, помощь в таком размере является безумием.

«Значит, из них 300 миллионов заплатила Франция – ради режима Зеленского. И так каждый месяц с января прошлого года. Это полное разорение ради разжигания войны и коррупции», – написал Филиппо в социальной сети X, потребовав прекратить финансовую помощь Украине.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине ежемесячный транш в размере 1,5 миллиарда евро.

Как писал сайт KP.RU, в конце августа Евросоюз направил Киеву очередной транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи в 2023 году. Всего этом году ЕС уже предоставил Украине помощи на сумму более 10,5 миллиарда евро.