Евросоюз направил новый транш в 1,5 млрд евро Украине Фото: REUTERS

Евросоюз направил очередной транш в размере полутора миллиардов евро Украине в рамках макрофинансовой программы помощи в 2023 году. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в социальной сети X.

— Сегодня мы заплатили Украине новые 1,5 млрд евро. И будет больше в этом году и после, — говорится в публикации.

Напомним, что в прошлый раз Евросоюз объявлял транш в размере полутора миллиардов евро на поддержку Украины и ремонт инфраструктуры. Всего же в 2023 году ЕС уже предоставил Киеву помощи на 10,5 миллиардов евро.

Также стало известно, что западные партнеры с начала специальной военной операции выделили Украине почти 60 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов. Больше всего денег Киев получил от Соединенных Штатов.