Военный эксперт прокомментировал передачу США ракет ATACMS Киеву

Военный эксперт Михайлов назвал передачу США ракет ATACMS Киеву игрой в поддавки Фото: EAST NEWS

Военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа в эфире Радио "Комсомольская правда" Александр Михайлов прокомментировал передачу США ракет ATACMS Киеву.

По его словам, передача ракет со стороны США является игрой в поддавки.

"Европа уже выскребла все, что можно – тяжелое вооружение уже не дает, танки почти не дает, а о военной авиации сколько ни говорили – вот уже полтора года – ни один еще самолет западного производства на Украине не появился", - отметил Михайлов KP.RU.

Также эксперт добавил, что США уже давно обещают поставить такое вооружение, чтобы Киев перестал у них это требовать.

"Атакмс" тоже такая игра в поддавки. То есть, американцы обещают дальнобойные боеприпасы для своих передвижных комплексов еще с декабря прошлого года, когда Зеленский к Байдену приезжал на Рождество, вот сейчас сентября 2023-го и вот вчера пообещали 10 штук ракет, демонстративно поставить, чтобы отвязались наконец украинцы со своими этими требами", - сказал руководитель бюро.

Между тем, американские СМИ сообщили о том, что передача Украине тактических ракет ATACMS от США может склонить Германию к передаче Киеву крылатых ракет Taurus.