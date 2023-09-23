WSJ: Поставка Киеву ракет ATACMS может склонить Германию к передаче ракет Taurus

Поставка Киеву ракет ATACMS может склонить Германию к передаче ракет Taurus, считают в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Передача Украине тактических ракет ATACMS Соединенными Штатами может склонить власти Германии к передаче Киеву крылатых ракет Taurus, сообщают американские СМИ.

Как пишет газета The Wall Street Journal, руководство ФРГ неоднократно говорило, что предпочитает принимать решение о поставках Украине новых видов вооружений после действий Вашингтона. Издание отмечает, что сейчас потребность ВСУ в крылатых ракетах выросла, поскольку Великобритания и Франция сократили их поставки.

По информации газеты, США передадут Украине небольшую партию ракет ATACMS, но позже могут нарастить их поставки. Украинские власти готовы гарантировать, что не будут применять ATACMS для ударов по территории России, сказано в сообщении.

Напомним, 22 сентября президент США Джо Байден дал обещание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

В середине сентября глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин примет решение по поставкам Киеву ракет дальнего действа Taurus через одну или две недели.