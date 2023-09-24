Пять человек пострадали при стрельбе в Виргинии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять человек, в том числе четыре несовершеннолетних, пострадали в результате стрельбы в городе Чесапика в американском штате Виргиния. Об этом рассказали местные правоохранительные органы.

«Полицейское управление Чесапика расследует стрельбу … в результате которой пострадали пять человек. Пятеро пострадавших, четыре мальчика-подростка и один взрослый мужчина», - сказано в сообщении, опубликованном в соцсети на странице управления.

Правоохранители также уточнили, что пострадавшие находятся в местных больницах, а какой-либо информации о подозреваемых на данный момент нет.

Напомним, в конце августа этого года три человека погибли в результате стрельбы в магазине во Флориде. Как сообщалось, мужчина открыл стрельбу из-за расовой ненависти.